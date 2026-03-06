18:58
Происшествия

ГУВД подтвердило задержание Даниэля Ажиева. Он водворен в ИВС

6 марта примерно в 12.20 задержан гражданин Даниэль Ажиев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что сотрудники ГУВД задержали его в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на объездной автодороге города Токмока.

По данным милиции, возбуждено уголовное дело по статье 283 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Даниэль Ажиев

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, назначены необходимые судебные экспертизы.

«Проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сообщили в ГУВД.

Напомним, осужденный в 2024 году на девять лет лишения свободы основатель вебкам-студий Даниэль Ажиев в феврале этого года досрочно вышел на свободу после помилования президента. Позже он снова оказался в центре скандала, когда стало известно, что он покинул тюрьму на вертолете.

Президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» прокомментировал ситуацию с вылетом Даниэля Ажиева, заявив, что его мать, просившая о помиловании, воспользовалась добротой главы государства. 

Напомним, Даниэль Ажиев управлял сетью вебкам-студий, где, по данным следствия, работали сотни операторов. До задержания он публично демонстрировал роскошь — элитные авто, ролексы, арендованный вертолет и рестораны с чеками под миллион сомов. Но в 2023 году он был арестован при попытке вылететь из страны.

В 2024 году суд приговорил Ажиева к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили сразу несколько статей: «Содействие проституции», «Распространение порнографии», «Организация преступной группы» и «Отмывание доходов».
