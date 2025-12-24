В авиакатастрофе над Турцией разбился начальник Генштаба армии Ливии. Накануне стало известно, что над Турцией вскоре после вылета из Анкары исчез с радаров частный самолет, на котором, по предварительным данным, летел начальник Генштаба армии Ливии Мохаммед Али-Ахмед аль-Хаддад.

По сведениям телеканала NTV, самолет Falcon исчез с радаров и пропал со связи примерно в 70 километрах южнее Анкары, в районе города Хаймана.

Министр внутренних дел Турции Али Ерикая подтвердил в X, что в девятом часу вечера по местному времени была потеряна связь с самолетом, на котором аль-Хаддад и еще четыре человека вылетели из Анкары в Триполи.

Самолет пропал с радаров через 40 минут после взлета на высоте 10 километров. Его нашли в двух километрах от деревни Кесиккавак. Эксперты осматривают место крушения, чтобы найти черный ящик и выяснить точную причину падения.

Представители Ливии прилетали для переговоров с турецким военным руководством. Премьер страны Абдель Хамид ад-Дбейба уже выразил соболезнования.

Ливийские власти подтвердили гибель начальника Генштаба Мохаммеда Али Ахмед Аль-Хаддада. Его тело обнаружено на месте крушения самолета.

Предварительно известно, что на борту находилось четыре человека и начальник Генштаба Ливии Мухаммед Али аль-Хаддад.