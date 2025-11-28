17:37
Происшествия

Масштабный пожар в Гонконге потушили, число жертв достигло 128

Многодневный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court окончательно устранили. Об этом сегодня сообщили власти Гонконга.

Напомним, возгорание в ЖК, где проживали около 4 тысяч 600 человек, началось днем 26 ноября. Причина до сих пор не известна. Предполагается, что быстрому распространению огня способствовали пенопластовое обрамление окон и неисправность пожарной сигнализации во всех восьми жилых корпусах.

Трое ответственных за ремонтные работы в комплексе арестованы. Подтверждена гибель не менее 128 человек, 79 ранены, личности 89 до сих пор не установлены.

Трагедия вызвала волну критики и возмущения, особенно стандартами строительной безопасности в Гонконге. В ближайшие дни полиция начнет осмотр зданий для сбора доказательств. Расследование продлится несколько недель.
