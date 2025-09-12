23:02
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Происшествия

На Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Два человека погибли

На Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Об этом пишет Meduza.

По данным МЧС, инцидент на однокресельной канатной дороге произошел сегодня около 15.30. На месте происшествия работают спасатели, помогая пострадавшим.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что погибшие — местный житель и туристка.

По предварительным сведениям, причиной обрыва канатной дороги могла стать техническая неисправность.

СМИ пишут, что канатная дорога на Эльбрусе с 3 по 24 сентября находится на плановом ремонте и подготовке к зимнему сезону. Погибшие были тестировщиками канатной дороги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343344/
просмотров: 502
Версия для печати
Материалы по теме
В Токтогуле Honda Stepwgn слетела с обрыва и загорелась. Погибли двое
В селе Ак-Чий ветер снес электрические столбы
В Таш-Кумыре Mercedes-Benz вылетел с дороги в обрыв
В городе Ош машина упала с обрыва. Скончался ребенок
«Агент 024»: На пересечении улиц Гоголя и Фрунзе оборвало электропровод
Часть Кыргызстана осталась без Интернета из-за весенне-полевых работ
Три области Кыргызстана остались без Интернета
Популярные новости
Землетрясение произошло возле Бишкека Землетрясение произошло возле Бишкека
Нападение с&nbsp;ножами в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa: женщина и&nbsp;ее&nbsp;муж едва остались живы Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
За&nbsp;занятие проституцией в&nbsp;Бишкеке задержали 36&nbsp;женщин За занятие проституцией в Бишкеке задержали 36 женщин
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
22:44
Впервые в истории Непала врио премьер-министра стала женщина Впервые в истории Непала врио премьер-министра стала же...
22:25
Лига вызова АФК. «Мурас Юнайтед» сыграет в Бишкеке, «Абдыш-Ата» — в Бутане
22:18
Президент поручил придать Гульче статус города и выделить полмиллиарда сомов
22:01
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова откроет новый сезон 20 сентября
21:49
Садыр Жапаров возложил венок к памятнику Алымбеку датке в селе Гульча