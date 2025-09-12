На Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Два человека погибли

На Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Об этом пишет Meduza.

По данным МЧС, инцидент на однокресельной канатной дороге произошел сегодня около 15.30. На месте происшествия работают спасатели, помогая пострадавшим.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что погибшие — местный житель и туристка.

По предварительным сведениям, причиной обрыва канатной дороги могла стать техническая неисправность.

СМИ пишут, что канатная дорога на Эльбрусе с 3 по 24 сентября находится на плановом ремонте и подготовке к зимнему сезону. Погибшие были тестировщиками канатной дороги.