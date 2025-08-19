15:48
Происшествия

Семь дней на пике Победы. Операция спасения начнется, как только позволит погода

В Министерстве обороны Кыргызстана ожидают улучшения погодных условий для начала спасательной операции и спуску альпинистов с пиков Победы и Хан-Тенгри. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

Отмечается, что поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, продолжаются.

Министерство обороны Кыргызстана ведет активные спасательные операции в указанных горных районах. Осуществляются как поисково-спасательные, так и эвакуационные процедуры, уточнили в ведомстве.

Подчеркивается, что спасательные группы предпринимают усилия по спуску пострадавших альпинистов и транспортировке тел погибших.

Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицина уже семь дней не может спуститься с пика Победы. Женщина сломала ногу, застряла на высоте 7 тысяч метров без еды и неделю ждет помощи.
