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Происшествия

ДТП с автобусом в Бишкеке. В аварии пострадал 21 человек

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Бишкеке достигло 21 человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в Городскую клиническую детскую больницу поступили девять детей, их отправили на амбулаторное лечение.

«В БНИЦТиО обратились 12 человек. Из них с различными травмами в отделение травматологии госпитализировали четырех пострадавших, их состояние удовлетворительное. Еще двое находятся в реанимации с переломами, их состояние средней тяжести. Остальные отправлены на амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212148/
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