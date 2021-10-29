ДТП с автобусом в Бишкеке. В аварии пострадал 21 человек

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Бишкеке достигло 21 человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в Городскую клиническую детскую больницу поступили девять детей, их отправили на амбулаторное лечение.

«В БНИЦТиО обратились 12 человек. Из них с различными травмами в отделение травматологии госпитализировали четырех пострадавших, их состояние удовлетворительное. Еще двое находятся в реанимации с переломами, их состояние средней тяжести. Остальные отправлены на амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.