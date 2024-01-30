ДТП в Балыкчи. Отец пострадавшей рассказал, почему простил виновника

Семья школьницы, которую 26 января в Балыкчи сбил экс-глава ОВД города, решила простить виновника аварии. Об этом 24.kg рассказал отец пострадавшей Максатбек Байгазиев.

По его словам, он написал встречное заявление, что не имеет претензий к задержанным братьям-милиционерам.

«Бог ведь прощающий. Мы тоже должны быть такими. Решили простить друг друга. Написал встречное заявление», — сказал он.

Максатбек Байгазиев добавил, что к нему обратились пожилые родители задержанных. Они обещали оплатить лечение дочери и заботиться о ней, пока ей не исполнится 18 лет.

«У них пожилые родители. Они извинились. Я думаю, что водитель тоже не специально сбил мою дочь. Сейчас нет смысла друг с другом судиться. Никому не желаю столкнуться с такой ситуацией», — отметил отец пострадавшей.

По его словам, 12-летняя Фатима сейчас чувствует себя лучше.

Напомним, расследование резонансного ДТП с участием служебной автомашины ОВД Балыкчи, водитель которой на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю девочку, продолжается. По подозрению задержаны экс-начальник ОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев (уволен после ДТП) и его брат Бекзат Казаков, работавший участковым инспектором ОВД Иссык-Кульского района.

26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Позже стало известно, что по результатам внутреннего расследования начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждал, что был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей. Позже их задержали и водворили в ИВС ОВД Каракола.