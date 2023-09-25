Жительница Сокулука продала троих детей. Самой младшей полгода

В Сокулукском районе женщина продала своих маленьких детей. Об этом сообщили в УВД Чуйской области.

Уточняется, что в милицию с заявлением обратился житель села Сокулук А.А. Он просил принять меры в отношении бывшей супруги, которая не дает ему видеться с детьми. Ему показалось подозрительным, что женщина под любым предлогом не подпускает его к детям и их никогда не бывает в доме, когда он приходил к бывшей жене, пытаясь наладить с ней отношения.

Факт отказа встречаться с детьми был зарегистрирован в ОВД Сокулукского района. Началась доследственная проверка.

«Гражданка Д.Н. 7 марта 2021 года родила девочку Д.Д., которую продала жительнице Московского района. 28 апреля 2022-го она родила сына К.Т. и продала гражданину К., а 16 марта 2023 года родила девочку, которую продала гражданке М.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина начала продавать детей после ухода мужа из семьи.

По факту в ОВД Сокулукского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 (торговля детьми) УК КР.

Сотрудники милиции задержали женщину. Она водворена в ИВС. Следственный судья Сокулукского района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Все трое детей найдены. Следствие продолжается.