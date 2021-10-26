Бывший юрист «Финка Банк» объявил голодовку у Дома правительства

Бывший юрист ЗАО «Финка Банк» Асылбек Максутов объявил голодовку у Дома правительства.

По его словам, он работал в филиале банка в Балыкчи. 30 июля его уволили. Бывший юрист заявил, что на сегодня судится с банком, так как считает свое увольнение незаконным.

«Они меня дискриминировали по заработной плате. Оказалось, что они мне мало платили. Я попросил заплатить мне положенное, они отказались. После я обратился в суд. Потом меня позвали с работы и сказали, что выплатят 300 тысяч сомов, и попросили забрать заявление. Я отказался. Они нарушали мои трудовые права. Потом они меня уволили, сказав, что я попал под сокращение. 24 августа я обратился в Свердловский райсуд с просьбой восстановить меня. Ответчик на слушание принес фальсифицированные документы штатного расписания. На пленуме Верховного суда указано, что основным и единственным доказательством при увольнении является штатное расписание. Два штатных расписания они утвердили в нерабочий день — воскресенье. На основе этих фальсифицированных документов мое увольнение признали законным», — рассказал он.

Не согласившись с постановлением райсуда, Асылбек Максутов обратился с апелляционной жалобой в Бишкекский горсуд.

«Там тоже зная, что документ фальсифицированный, оставили решение Свердловского райсуда без изменения. Я обратился в Верховный суд. Слушание пройдет через два дня. Но я суду уже не доверяю. Поэтому вышел на одиночный митинг и объявил голодовку в знак протеста», — заключил он.