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Происшествия

В Сузакском районе в отделении милиции скончался 48-летний мужчина

В Джалал-Абадской области в отделении милиции скончался 48-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По его данным, 31 августа в 23.10 в милицию поступила информация о том, что в РОВД Кызыл-Туу в селе Мундуз Сузакского района скончался мужчина примерно 40-45 лет.

После в отделение милиции прибыли оперативники следственного отдела района, начальник Сузакского РОВД Эрнис Сатаров и заместитель прокурора Мирбек Тажибаев, они провели совместный досмотр с судмедэкспертом.

Выяснилось, что в тот день мужчина в пьяном виде устроил дебош в одном из продуктовых магазинов села Мундуз. По жалобе владельца магазина сельчанина доставили в отделение милиции. В РОВД мужчине стало плохо, он попросил воду. Милиционер дал воду и вызвал скорую. Во время оказания первичной помощи медиком по неизвестным причинам мужчина скончался. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уточняется, что при предварительном досмотре следов насилия на теле погибшего не обнаружено. Личность погибшего установлена. Им оказался житель Базар-Коргонского района Т.Р. 1973 года рождения. Тело передано родственникам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205934/
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