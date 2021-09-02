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Сюжет: Семейное насилие

Не рожала сына. Мужчина довел жену до самоубийства, его выпустили в зале суда

Ала-Букинский районный суд освободил от наказания мужчину, обвиняемого в доведении до самоубийства жены, и назначил ему пробационный надзор сроком на три года. Об этом сообщается в приговоре суда.

Уточняется, что обвиняемый находился под стражей, но после приговора суда его выпустили в зале заседаний. Кроме того, суд признал виновным А.А. по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках и назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.

В документе указывается, что супруга подсудимого А.А. повесилась из-за систематических унижений и избиений с его стороны.

Мужчина говорил жене: «Ты не рожаешь мне сына, не слушаешься меня и огрызаешься».

«В ходе разбирательства обвиняемый частично признался в содеянном. По его словам, он всего один раз ударил жену по лицу. Проснувшись утром, он не обнаружил супруги, а когда вышел во двор, увидел, что она покончила с собой. Подсудимый заявил, что он не ругался с женой. Родственница погибшей рассказала, что у А.Р. и А.А. было пять дочек, одна умерла. Свидетель рассказала, что обвиняемый употреблял спиртное, а погибшая не хотела оставлять детей сиротами, поэтому жила с ним. В последний раз обвиняемый избил А.Р. так, что у той начались проблемы со зрением», — указывается в приговоре суда.

Когда родилась третья дочь, супруг А.Р. не пришел в роддом на выписку.

Отметим, что статья «Доведение до самоубийства» УК КР предусматривает лишение свободы от 2 лет 6 месяцев до 10 лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205779/
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