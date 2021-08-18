В Москве убили гражданку Кыргызстана

Следственный комитет России задержал подозреваемого в убийстве в подмосковных Мытищах гражданки Кыргызстана. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва».

По его данным, преступление произошло ночью 6 августа. Обвиняемый напал на девушку и попытался отнять у нее сумку.

Она оказала сопротивление, тогда нападавший достал нож и нанес ей девять ударов в спину. От полученных ран она скончалась на месте.

Злоумышленником оказался 46-летний мужчина, который полностью признал вину.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По данным СМИ, 19-летняя гражданка Кыргызстана приехала в Россию в 2020 году. В день трагедии она возвращалась домой с курсов английского языка.