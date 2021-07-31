Три жительницы Узбекистана пытались незаконно пройти в Кыргызстан. Их задержали

В пункте пропуска «Кадамджай» накануне задержали трех жительниц Узбекистана за попытку незаконного пересечения госграницы. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, они пытались пройти из Узбекистана в Кыргызстан без предъявления справок об отрицательном результате ПЦР-тестов. Сотрудники санитарно-карантинной службы Минздрава не разрешили им въехать. Девушки вели себя агрессивно, не подчинились требованиям как пограничников, так и милиционеров, спровоцировали скандал и потасовку на КПП.

Сотрудники правоохранительных органов провели разбирательство в отношении нарушительниц госграницы.

В последнее время участились попытки пересечения госграницы гражданами сопредельных государств с фальшивыми справками об отрицательных результатах ПЦР-тестов и сертификатами вакцинации от COVID-19.

Пограничная служба ГКНБ предупреждает, что и впредь подобные попытки будут жестко пресекаться, вплоть до привлечения нарушителей к ответственности.