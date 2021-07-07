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Происшествия

Стали известны подробности пожара, произошедшего в ТЦ «Ташрабат»

Пожар, минувшей ночью произошедший в бишкекском торговом центре «Ташрабат», возник внутри мебельного магазина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«По предварительным данным, в огне сгорела внутренняя отделка мебельного магазина площадью 30 квадратных метров, шесть компьютеров, телевизор и системный блок. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара уточняется», — проинформировали редакцию.

Напомним, возгорание в торговом центре произошло ближе к пяти часам утра. Для тушения огня были привлечены три пожарных расчета. Пламя было локализовано в 4.43. В 5.05 пожар был полностью потушен.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200152/
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