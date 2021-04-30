01:21
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Среди погибших есть военнослужащий из Кыргызстана

Среди погибших граждан в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе военнослужащий Погранслужбы ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что мужчина скончался в Баткенской областной больнице.

В Минздраве информацию о гибели военнослужащего подтвердили, однако подробностей не сообщили.

Еще двое погибших — местные жители, в том числе 13-летняя девочка.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

За медицинской помощью уже обратились 84 пострадавших. Три человека погибли, среди них ребенок.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192202/
просмотров: 748
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент на границе. Митингующие в поддержку баткенцев разошлись
Инцидент на границе. В Совбезе опровергли информацию о захвате сел
Инцидент на границе. Правоохранительные органы двух стран проведут переговоры
Инцидент на границе. Артем Новиков прибыл в Баткен и проводит заседание штаба
Инцидент на границе. В Бишкеке открыты точки сбора помощи баткенцам: адреса
Инцидент на границе. Правительство принимает меры для урегулирования ситуации
Инцидент на границе. Москва изучает данные о ситуации
Инцидент на границе. Число пострадавших выросло до 31 человека, один погиб
Инцидент на границе. Часть митингующих в Бишкеке зашла на переговоры к спикеру
Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Популярные новости
Таджикистан заявляет свои претензии на&nbsp;водные ресурсы Кыргызстана Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
Инцидент на&nbsp;границе. В&nbsp;Кок-Таше горит несколько домов Инцидент на границе. В Кок-Таше горит несколько домов
Инцидент на&nbsp;границе. Таджикистан начал массированный обстрел Инцидент на границе. Таджикистан начал массированный обстрел
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном инцидент: стороны забрасывают друг друга камнями На границе с Таджикистаном инцидент: стороны забрасывают друг друга камнями
Бизнес
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
30 апреля, пятница
01:12
Инцидент на границе. Жители села Максат Лейлекского района просят о помощи Инцидент на границе. Жители села Максат Лейлекского рай...
00:55
Инцидент на границе. Среди погибших есть военнослужащий из Кыргызстана
00:46
Инцидент на границе. Митингующие в поддержку баткенцев разошлись
00:37
Ситуация на границе. Число пострадавших увеличилось до 84 человек
00:17
Ситуация на границе. В зоне инцидента перестрелка прекращена
29 апреля, четверг
22:54
Инцидент на границе. В Совбезе опровергли информацию о захвате сел
22:53
Права лиц с инвалидностью хорошо декларированы, но плохо реализуются
22:48
Инцидент на границе. Число пострадавших выросло до 46 человек