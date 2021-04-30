Инцидент на границе. Среди погибших есть военнослужащий из Кыргызстана

Среди погибших граждан в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе военнослужащий Погранслужбы ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что мужчина скончался в Баткенской областной больнице.

В Минздраве информацию о гибели военнослужащего подтвердили, однако подробностей не сообщили.

Еще двое погибших — местные жители, в том числе 13-летняя девочка.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

За медицинской помощью уже обратились 84 пострадавших. Три человека погибли, среди них ребенок.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.