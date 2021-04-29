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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Еще в одном айыльном аймаке введен режим ЧС

Ситуация в селе Ак-Сай около водозабора стабильная, но напряженная. Об этом сообщает пресс-служба полпреда правительства.

Уточняется, что граждане обеих стран не расходятся. Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев ведет переговоры с коллегой из Согдийской области РТ Раджоббой Ахмадзодой.

«На месте находится заместитель полпреда правительства Маруфхан Тулаев. Создан штаб по ситуации на границе. В трех айыльных аймаках — Ак-Сай, Ак-Татыр и Самаркандек введен режим ЧС. В общей сложности пострадали четыре человека, у одного из них огнестрельное ранение. Двое пострадавших в результате конфликта находятся в больнице Самаркандека, еще одному оказана амбулаторная помощь. Гражданин с огнестрельным ранением госпитализирован в Лейлекскую районную больницу», — сообщили в полпредстве.

Пл данным ведомства, в настоящий момент участок дороги Ош — Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо закрыт.

В пресс-службе полномочного представителя правительства уточнили, что в айыльных аймаках введена чрезвычайная ситуация, а не чрезвычайное положение, как они сообщали ранее.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192016/
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