Воровали могильные ограды и крышки от люков. Подозреваемые задержаны

В Нарыне задержали четверых подозреваемых в краже металлических крышек от канализационных люков, а также ограждений могил на кладбище. Об этом сообщили в УВД Нарынской области.

По его данным, в милицию обратился директор городского водоканала и рассказал, что в ночь на 21 апреля неизвестные украли четыре крышки от люков.

Правоохранители задержали подозреваемых, они признались в кражах. Выяснилось, что в марте они также украли пять крышек от канализационных люков Нарына. Помимо этого, установлена причастность задержанных к кражам десяти могильных ограждений. Ведется следствие.