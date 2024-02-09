Милиционеры Нарынской области получили новые служебные авто

Сегодня заместитель министра внутренних дел КР Октябрь Урмамбетов на центральной площади имени Турдакуна Усубалиева в Нарыне передал 10 новых автомобилей «Нива» УВД Нарынской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Машины предназначены в том числе для отдаленных районных отделов милиции.

«Это позволит оперативно выполнять задачи по снижению преступности и предупреждению правонарушений, а также по качественному обслуживанию населения», — отметили в ведомстве.

Новые автомобили распределят по поселковым отделениям милиции Нарынского, Ат-Башинского, Кочкорского, Джумгальского, Ак-Талинского районов, а также СОБ ОВД Нарына и УВД Нарынской области.