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Происшествия

В городе Ош сгорела тыльная часть пассажирского автобуса № 13

В Оше сгорела тыльная часть пассажирского автобуса № 13. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, инцидент произошел накануне на улице Айтиева, напротив Сулайман-Тоо. Выгорело примерно 10 квадратных метров транспортного средства: задние сиденья и моторный борт. При пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняются причины возгорания и материальный ущерб.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191458/
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