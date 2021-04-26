В городе Ош сгорела тыльная часть пассажирского автобуса № 13

В Оше сгорела тыльная часть пассажирского автобуса № 13. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, инцидент произошел накануне на улице Айтиева, напротив Сулайман-Тоо. Выгорело примерно 10 квадратных метров транспортного средства: задние сиденья и моторный борт. При пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняются причины возгорания и материальный ущерб.