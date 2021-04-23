12:16
USD 84.80
EUR 101.98
RUB 1.11
Происшествия
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Хватали за руки, душили. Адвокат свидетельницы пожаловался на следователя

Адвокат задержанной накануне свидетельницы по делу о подкупе избирателей Юлии Б. обратился в суд с жалобой на следователя Первомайского РОВД. Ходатайство направлено в Первомайский районный суд Бишкека.

В ней указано, что сотрудники милиции превысили свои полномочия. Они не представились и, применив физическую силу, запихнули женщину в машину. Более того, юрист указывает, что Юлия Б. проходит свидетелем, задерживать ее, водворять в ИВС оперативники не имели права — это незаконные действия.

Отметим, что женщине предъявляют статью «Угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» УК КР. Максимальное наказание по данной статье — штраф или лишение свободы сроком два года и шесть месяцев.

Напомним, накануне в Бишкеке задержали свидетеля по делу о подкупе избирателей. По данным милиции, при задержании девушка оказала сопротивление милиционерам. Сама же Юлия Б. отрицает свою вину. Она утверждает, что к ней применялись пытки во время допроса по делу, к которому она не имеет никакого отношения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191260/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекский горсуд не увеличил компенсацию жертве пыток Улану Назаралиеву
Адвокат требует увеличить признанной Комитетом ООН жертве пыток компенсацию
Суд обязал Минфин выплатить жертве пыток 50 тысяч сомов
МВД и Минфин не хотят выплачивать компенсацию жертве пыток. Начался суд
Душили пакетом, предлагали вскрыть вены. Милиционеры обвиняются в пытках
Нижняя часть тела не работает. Жертве пыток удалили ребра
Бывший начальник ИВС, обвиняемый в пытках, требует в суде оправдания
Милиционеру подкинули наркотики и пытали. Правозащитники разбираются
Правозащитники проверили ИВС в городе Ош: жалоб на пытки нет
Раздели и фотографировали. Жертва пыток требует с государства 3 миллиона сомов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство В Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство
Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в Бишкеке
Задержан вандал, осквернивший могилы в&nbsp;Чуйской области Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области
Коррупция в&nbsp;аэропорту. В&nbsp;Бишкеке задержана представитель турецкой компании Коррупция в аэропорту. В Бишкеке задержана представитель турецкой компании
Бизнес
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
23 апреля, пятница
12:10
На выплату компенсаций медикам из бюджета выделят 200 миллионов сомов На выплату компенсаций медикам из бюджета выделят 200 м...
12:08
Подкуп избирателей. Задержанную сотрудниками МВД женщину госпитализировали
12:05
Кумарбек Байдылдаев: Бизнесмены вносят ложные сведения в декларации о товарах
12:03
Силовики и госслужащие Кыргызстана прошли курс по кибербезопасности
12:01
В скорой объяснили, почему бригада не приехала к потерявшей сознание девочке