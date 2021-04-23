Хватали за руки, душили. Адвокат свидетельницы пожаловался на следователя

Адвокат задержанной накануне свидетельницы по делу о подкупе избирателей Юлии Б. обратился в суд с жалобой на следователя Первомайского РОВД. Ходатайство направлено в Первомайский районный суд Бишкека.

В ней указано, что сотрудники милиции превысили свои полномочия. Они не представились и, применив физическую силу, запихнули женщину в машину. Более того, юрист указывает, что Юлия Б. проходит свидетелем, задерживать ее, водворять в ИВС оперативники не имели права — это незаконные действия.

Отметим, что женщине предъявляют статью «Угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» УК КР. Максимальное наказание по данной статье — штраф или лишение свободы сроком два года и шесть месяцев.

Напомним, накануне в Бишкеке задержали свидетеля по делу о подкупе избирателей. По данным милиции, при задержании девушка оказала сопротивление милиционерам. Сама же Юлия Б. отрицает свою вину. Она утверждает, что к ней применялись пытки во время допроса по делу, к которому она не имеет никакого отношения.