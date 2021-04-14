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Происшествия

Тонны лимонов и мандаринов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан

В Баткенской области пресекли крупную партию контрабандных лимонов и мандаринов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, в селе Кызыл-Жол Баткенского района задержали три автомашины Mercedes-Benz Sprinter, груженные лимонами (более трех тонн) и мандаринами (более пяти тонн), под управлением трех жителей Лейлекского района. Предположительно, цитрусовые везли из Пакистана.

Груз ввезли вне пунктов пропуска без оформления и уплаты таможенных платежей. Машины поставили на терминал таможни. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190014/
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