Тонны лимонов и мандаринов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан

В Баткенской области пресекли крупную партию контрабандных лимонов и мандаринов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, в селе Кызыл-Жол Баткенского района задержали три автомашины Mercedes-Benz Sprinter, груженные лимонами (более трех тонн) и мандаринами (более пяти тонн), под управлением трех жителей Лейлекского района. Предположительно, цитрусовые везли из Пакистана.

Груз ввезли вне пунктов пропуска без оформления и уплаты таможенных платежей. Машины поставили на терминал таможни. Ведется следствие.