В Араванском районе сбили девушку, идущую по краю дороги. Она в реанимации

В Араванском районе сбили девушку, которая шла по краю дороги. Видео распространили в соцсетях.

На кадрах видно, как машина на большой скорости сбивает девушку, а после врезается в припаркованный автомобиль.

Hyundai

Porter

Как рассказали в УВД Ошской области, инцидент произошел в Араванском районе 12 апреля примерно в 11.30., стоявший на обочине, принадлежит 42-летнему жителю села Жаны-Араван. Пострадавшая — 26-летняя жительница села Пахта-Абад. Она доставлена в реанимацию районной больницы.

Личность виновника ДТП пока не установлена. Ведется следствие.