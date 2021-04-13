13:47, 13 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
В Араванском районе сбили девушку, идущую по краю дороги. Она в реанимации
13:47, 13 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
В Араванском районе сбили девушку, которая шла по краю дороги. Видео распространили в соцсетях.
На кадрах видно, как машина на большой скорости сбивает девушку, а после врезается в припаркованный автомобиль.
Как рассказали в УВД Ошской области, инцидент произошел в Араванском районе 12 апреля примерно в 11.30. Hyundai Porter, стоявший на обочине, принадлежит 42-летнему жителю села Жаны-Араван. Пострадавшая — 26-летняя жительница села Пахта-Абад. Она доставлена в реанимацию районной больницы.
Личность виновника ДТП пока не установлена. Ведется следствие.