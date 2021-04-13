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Происшествия

В Араванском районе сбили девушку, идущую по краю дороги. Она в реанимации

В Араванском районе сбили девушку, которая шла по краю дороги. Видео распространили в соцсетях.

На кадрах видно, как машина на большой скорости сбивает девушку, а после врезается в припаркованный автомобиль.

Как рассказали в УВД Ошской области, инцидент произошел в Араванском районе 12 апреля примерно в 11.30. Hyundai Porter, стоявший на обочине, принадлежит 42-летнему жителю села Жаны-Араван. Пострадавшая — 26-летняя жительница села Пахта-Абад. Она доставлена в реанимацию районной больницы.

Личность виновника ДТП пока не установлена. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189913/
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