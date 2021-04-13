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Происшествия

Смертельное ДТП на объездной. Адвокаты требуют провести техническую экспертизу

По факту ДТП со смертельным исходом на объездной трассе назначена техническая экспертиза. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевших Надерлан Шейренов.

По его словам, экспертиза необходима для того, чтобы установить вину водителя КамАЗа.

«Мы заявляли ходатайство о том, чтобы по видео провели техническую экспертизу. Мы считаем, что в ДТП есть вина водителя КамАЗа. В частности, экспертиза должна показать, с какой скоростью двигались оба автомобиля, а также какой свет светофора отображался в момент столкновения», — сказал Надерлан Шейренов.

Напомним, в ноябре 2020 года на объездной трассе произошло столкновение Honda Stepwgn и КамАЗа. В жутком ДТП погибли шесть человек. Однако к ответственности привлекли только водителя Honda Stepwgn.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189851/
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