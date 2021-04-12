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Происшествия

Массовая скупка автомобильных катализаторов. В Бишкеке закрыли 12 пунктов сбора

ГКНБ пресечена налаженная схема по массовой незаконной скупке автомобильных катализаторов, а также их последующему вывозу в страны Европы. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что 23 февраля при попытке вывоза автомобильных катализаторов в Литовскую Республику задержан контрабандный груз весом около 2 тонн. Кроме того, 9 апреля пресечена деятельность 12 пунктов сбора и скупки автомобильных катализаторов в Бишкеке. Изъято большое количество переработанных субтрактов и автомобильных катализаторов, которые были складированы под отправку за рубеж.

«Продолжается комплекс мероприятий, в том числе по установлению возможной причастности к этой коррупционной схеме сотрудников госорганов. После отмены обязательного технического осмотра наблюдается нарастающая тенденция массового съема автомобильных катализаторов на станциях техобслуживания для последующей продажи за границей, так как они содержат благородные металлы (платина, палладий и родий) и приносят прибыль. Рассматривается вопрос о внесении запрета на вывоз и скупку автомобильных катализаторов», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189765/
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