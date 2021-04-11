Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 33-летняя Гульназ Мурсакматова

В Бишкеке разыскивается 33-летняя Гульназ Мурсакматова. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась сестра пропавшей. Гульназ Мурсакматова пропала 11 апреля примерно в 12.30. Она находилась около Дворца бракосочетания.

Приметы: рост примерно 156 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные, черного цвета.

Была одета: водолазка черного цвета, безрукавка черного цвета, штаны черного цвета, на ногах балетки черного цвета.

Гульназ Мурсакматова является инвалидом II группы. Граждан, знающих что-либо о местонахождении девушки, просят сообщить по номерам телефонов: 0557119410, 0553102387, 0702498888, 0552102743, 0702228505 и 102.