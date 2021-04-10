В Оше девушка сбежала и вышла замуж. Ее нашли в Сокулукском районе

Сотрудники милиции нашли ранее пропавшую 24-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 17 марта в УВД Октябрьского района Бишкека обратился житель столицы Т. Р. с просьбой оказать содействие в поиске сестры — 24-летней Айданы Таирбек кызы, которая 13 марта вышла из дома в Оше и не вернулась.

«Милиционеры южной столицы выехали по месту жительства пропавшей и установили, что ранее парень по имени Билал приезжал просить руки девушки у ее родителей. Однако ему отказали. В Бишкеке молодые люди снимали квартиру. В итоге их нашли в Сокулукском районе. Девушка найдена в целости и сохранности», — сказали в МВД.

Айдана Таирбек кызы рассказала, что против воли родителей по собственному желанию вышла замуж за любимого человека, попросила оставить их в покое и не тревожить. Девушку связали с родителями и отпустили домой.