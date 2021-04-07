00:01
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Происшествия
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Ала качуу в Бишкеке. Задержан один из соучастников похищения девушки

Задержан один из подозреваемых в похищении девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что мужчина задержан на территории столицы. Им является 28-летний Р. А.

«Подозреваемого водворили в ИВС. Оперативники криминальной милиции установили полные данные еще двоих оставшихся соучастников, подозреваемых в совершении похищения. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по их задержанию», — сказали в ГУВД.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека . Один из похитителей девушки

Напомним, 26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189107/
просмотров: 1007
Версия для печати
Материалы по теме
Похищение невесты в Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и мужчины
На Иссык-Куле похитили девушку для замужества. Подозреваемый задержан в Бишкеке
Ала качуу. 8 марта в «Ак-Орго» похитили девушку для вступления в брак
Ала качуу. 17-летнюю девочку похитили из лицея и пытались увезти в другое село
Ала качуу. В Бишкеке семья спасла девушку от похищения
Кража невесты в Бишкеке. Несостоявшегося жениха водворили в СИЗО-1 на два месяца
В Бишкеке девушку похитили замуж. Родителей просят написать встречное заявление
Пропаганда преступления. Юмористы сняли рекламу службы такси о похищении девушки
Скачай! В Кыргызстане появилась первая игра про ала качуу для смартфонов
Kozu Grill снял рекламный ролик, в котором пропагандирует кражу невест
Популярные новости
Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на&nbsp;новое рассмотрение Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на новое рассмотрение
В&nbsp;Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в&nbsp;изнасиловании девочки В Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки
В&nbsp;Бишкеке похитили девушку В Бишкеке похитили девушку
Похищение невесты в&nbsp;Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и&nbsp;мужчины Похищение невесты в Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и мужчины
Бизнес
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
Beeline и&nbsp;аппарат правительства&nbsp;КР посадили деревья в&nbsp;парке имени Ататюрка Beeline и аппарат правительства КР посадили деревья в парке имени Ататюрка
MegaCom принял участие в&nbsp;экологической акции по&nbsp;озеленению парка в&nbsp;Бишкеке MegaCom принял участие в экологической акции по озеленению парка в Бишкеке
Самый большой в&nbsp;Азии сад тюльпанов открылся для туристов в&nbsp;северной Индии Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
7 апреля, среда
23:02
Ала качуу в Бишкеке. Задержан один из соучастников похищения девушки Ала качуу в Бишкеке. Задержан один из соучастников похи...
22:19
Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
22:00
Чудаки парковки. На остановках общественного транспорта Бишкека творится бардак
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 апреля: днем будет жарко
20:03
Местные выборы. «Эмгек» и «Бирге» уличены в нарушениях: МВД сообщило подробности