Ала качуу в Бишкеке. Задержан один из соучастников похищения девушки

Задержан один из подозреваемых в похищении девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что мужчина задержан на территории столицы. Им является 28-летний Р. А.

«Подозреваемого водворили в ИВС. Оперативники криминальной милиции установили полные данные еще двоих оставшихся соучастников, подозреваемых в совершении похищения. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по их задержанию», — сказали в ГУВД.

Фото ГУВД Бишкека . Один из похитителей девушки

Напомним, 26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми.