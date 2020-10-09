Беспорядки в Бишкеке. Тилека Токтогазиева увезли в больницу

Члена партии «Ата Мекен» Тилека Токтогазиева увезли в больницу.

Камень попал в голову. Уточняется, что он пришел в сознание. Врачи оказывают необходимую помощь. Бутылка попала и в Эльвиру Сурабалдиеву. По ее словам, она чувствует себя нормально. «Тилека ранили сильно. Он потерял сознание», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Напомним, на площади Ала-Тоо произошла стычка сторонников экс-депутата Садыра Жапарова, сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. Там же находились и участники марша против ОПГ.

Сторонники Садыра Жапарова после стычки со сторонниками Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова вернулись на Старую площадь Бишкека.

Напомним, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова, с сегодняшнего дня в столице вводится режим чрезвычайного положения.