Беспорядки в Бишкеке. Тилека Токтогазиева увезли в больницу

Члена партии «Ата Мекен» Тилека Токтогазиева увезли в больницу.
Камень попал в голову. Уточняется, что он пришел в сознание. Врачи оказывают необходимую помощь. Бутылка попала и в Эльвиру Сурабалдиеву. По ее словам, она чувствует себя нормально. «Тилека ранили сильно. Он потерял сознание», — сказала Эльвира Сурабалдиева.
Напомним, на площади Ала-Тоо произошла стычка сторонников экс-депутата Садыра Жапарова, сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. Там же находились и участники марша против ОПГ.
Сторонники Садыра Жапарова после стычки со сторонниками Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова вернулись на Старую площадь Бишкека.
Напомним, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова, с сегодняшнего дня в столице вводится режим чрезвычайного положения.