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Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Тилека Токтогазиева увезли в больницу

Члена партии «Ата Мекен» Тилека Токтогазиева увезли в больницу.  

Камень попал в голову. Уточняется, что он пришел в сознание. Врачи оказывают необходимую помощь. Бутылка попала и в Эльвиру Сурабалдиеву. По ее словам, она чувствует себя нормально. «Тилека ранили сильно. Он потерял сознание», — сказала Эльвира Сурабалдиева.   

Напомним, на площади Ала-Тоо произошла стычка сторонников экс-депутата Садыра Жапарова, сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. Там же находились и участники марша против ОПГ. 

Сторонники Садыра Жапарова после стычки со сторонниками Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова вернулись на Старую площадь Бишкека. 

Напомним, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова, с сегодняшнего дня в столице вводится режим чрезвычайного положения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168559/
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