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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

В Бишкеке девушку похитили замуж. Родителей просят написать встречное заявление

В Бишкеке 21-летнюю девушку украли замуж. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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По ее словам, девушка подрабатывала в поле, там она познакомилась с женщиной, которая и спланировала похищение. Женщина пообещала жертве ала-качуу работу в фирме, где якобы обрабатывают клубнику, предложила поехать с ней.

«Девушка согласилась и 7 августа села в машину, на объездной трассе водитель остановился и решил подобрать голосующих мужчин. Среди них был и так называемый «жених». Оказалось, что мужчине 38 лет, он трижды разведен. Жертву увезли в Тюпский район. Родителям сообщили о похищении девушки только к утру. Родным потерпевшей от ее имени стали писать сообщения о том, что девушка согласна выйти замуж и просит их благословения. Родственникам похищенной долгое время не говорили, где она находится», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Глава правозащитного центра сообщила, что сейчас родственники подозреваемых пытаются оказать давление на девушку и ее родителей.

Родные подозреваемых весь день стояли около дома девушки. Они привезли барана для примирения. Сейчас они просят написать встречное заявление.

Азиза Абдирасулова

В УВД Первомайского района подтвердили факт похищения девушки. Случай зарегистрирован в ЕРПП по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

«В настоящий момент трое подозреваемых водворены в ИВС. Проводится следствие. Подробности будут сообщены позже», — проинформировали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162020/
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