В Бишкеке за нарушение комендантского часа задержан участник команды «Азия MIX»

В Бишкеке за нарушение комендантского часа задержан член сборной Кыргызстана по КВН — команды «Азия MIX» Марат Джуманалиев (известен как Маратик). Видео его задержания опубликовал сам комендант Алмаз Орозалиев.

На видеозаписи видно, что в машине, помимо водителя, находились еще несколько человек. Алмаз Орозалиев потребовал документы у пассажиров, но не все они смогли их представить.

Мужчины объяснили, что доставляли продукты нуждающимся и уже собирались ехать домой.

Алмаз Орозалиев напомнил им, что в столице действует комендантский час и граждане должны иметь при себе документы.

«У вас должен быть документ, удостоверяющий личность. Значит, вы специально нарушаете комендантский час», — сказал милиционер.

В итоге водителя и его пассажиров доставили в УВД Свердловского района.

В пресс-службе комендатуры 24.kg сообщили, что сам Марат Джуманалиев был отпущен, поскольку у него имелся спецпропуск на доставку продовольственных товаров. Шесть его пассажиров оштрафованы.

Напомним, что в связи со вспышкой коронавируса в Бишкеке действуют режим ЧП и комендантский час. Все передвижения с 20.00 до 7.00 запрещены.