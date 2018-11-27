Резидент клуба Азия MIX Элдияр Кененсаров развелся с супругой Камилой Абдил. Причины разрыва Камила Абдил объяснила на своей странице в Instagram.

По ее словам, разлад в семье начался еще год назад. Элдияр Кененсаров согласился на расставание, развод оформлен без скандалов.

«Сына он вообще увидел, только когда я его сама ему привезла спустя месяц после его рождения. Явного разлада у нас тогда не было, просто его творческие амбиции были намного важнее», — рассказала Камила Абдил.

Камила Абдил заверила, что останется для бывшего мужа хорошим другом.