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Общество

Резидент клуба Азия MIX Элдияр Кененсаров развелся с супругой Камилой Абдил

Резидент клуба Азия MIX Элдияр Кененсаров развелся с супругой Камилой Абдил. Причины разрыва Камила Абдил объяснила на своей странице в Instagram.

По ее словам, разлад в семье начался еще год назад. Элдияр Кененсаров согласился на расставание, развод оформлен без скандалов.

«Сына он вообще увидел, только когда я его сама ему привезла спустя месяц после его рождения. Явного разлада у нас тогда не было, просто его творческие амбиции были намного важнее», — рассказала Камила Абдил.

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Внимание длинный пост Год назад я приняла очень важное решение - расторгнуть многолетние узы брака с человеком, которого я искренне любила и считала другом. Утонув во лжи и предательствах такого родного мне человека, я проживала в физической и душевной боли тяжелейший год в моей жизни. Один из диагнозов - 9 межпозвоночных грыж. Почему при здоровом образе жизни? Да потому что в этих отношениях я всегда все тащила сама. Во время моих беременностей и рождения детишек мой любимый человек находил «миссии» поважнее и не оставлял меня одну справляться со всеми сложностями. Он не застал рождения обоих детей. Сына он вообще увидел, только когда я его сама ему привезла спустя месяц после его рождения. Явного разлада у нас тогда не было, просто его творческие амбиции были намного важнее. А ещё ему было комфортно взваливать на мои хрупкие плечи все, сославшись на то, что это обстоятельства такие... И я реально тащила: одна рожала и воспитывала детей, тащила все бытовые вопросы, юридические и бухгалтерские дела мужа, была тотальной поддержкой ему, моталась с детьми и вещами из одной съемной квартиры в другую, тащила съемки, писала и создавала с ним проекты, моталась по КВНовским делам, переезжала, сменяя города и страны, работала, верила, терпела, ждала... Я тащила на своей силе духа, на тотальной вере в человека и его обещания, на внутренней своей энергии - все сложности воспринимала как временные и продолжала тянуть, терпеть и бороться... Только, когда вдруг однажды на меня ушатом вылилась омерзительная правда о близком человеке, мне пришлось очнуться. Было нестерпимо больно, но я дала очередной шанс. Почти два года я пыталась построить с ним что-то новое и фундаментальное, но этого не случилось. Искреннее желание и готовность не могут быть односторонними, только моими. Мне пришлось прекратить эти мытарства и просто, наконец, начать жить своей жизнью здесь и сейчас. Я попросила дать мне развод и, к счастью, мы его тихо и мирно оформили. Мы практически никому не рассказывали о том, что происходит в нашей уже развалившейся семье. Намного проще было бы порвать все, собрать вещи и вычеркнуть из жизни... Но этот вариант мне не подходил. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ⬇️⬇️⬇️

Публикация от Kamila Abdil (@abdilka)

Камила Абдил заверила, что останется для бывшего мужа хорошим другом.
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