Спортивные разборки. Эмильбека Кимсанова арестовали, но потом отпустили

Сотрудники следственной службы МВД задержали Эмильбека Кимсанова, подозреваемого в избиении сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Напомним, он скрылся от следствия, его объявили в розыск. По данным редакции, его нашли и задержали в России. Однако правоохранительные органы до сих пор не представили официальную информацию, как был экстрадирован Эмильбек Кимсанов.

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Уточняется, что Кимсанова задержали 22 февраля.

«23 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Ходатайство об изменении меры пресечения просили представители Генеральной прокуратуры. Они обосновали свое ходатайство тем, что у Эмильбека Кимсанова есть на иждивении малолетние дети, его личность и место жительства установлены», — сообщили редакции.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили. Брат Эмильбека Кимсанова Эмирбек распространил видеообращение, где заявил, что его семье угрожает опасность со стороны семьи Райымбека Матраимова. Однако не привел каких-либо фактов и доказательств.