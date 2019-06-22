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Происшествия

Контрабанда ГСМ. Топливо пытались провезти под видом стройматериалов

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями совместно с Антикоррупционной службой ГКНБ выявила факт контрабандного ввоза ГСМ, который пытались провезти под видом строительных материалов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, во время рейда после пересечения КПП «Чон-Капка автодорожный» в Таласской области задержана грузовая автомашина «Мерседес-Бенц Спринтер», якобы груженая товарами народного пользования. В ходе визуального осмотра авто установлено, что, помимо строительных материалов, в грузовом отсеке в глубине кузова под мешками с кормом обнаружены канистры с ГСМ (1 тонна бензина и 1,6 тонны дизтоплива) без каких-либо сопроводительных документов.

«Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). В рамках досудебного производства машина помещена на штрафстоянку. Сейчас принимаются меры, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории Кыргызстана», — заключили в ГСБЭП.
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