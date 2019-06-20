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Происшествия

Контрабанда ГСМ. Финпол пресек ввоз контрабандного дизельного топлива

Выявлен факт ввоза дизельного топлива под видом печного. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, на КПП «Чон-Капка автодорожный» в Таласской области мобильная группа задержала грузовую автомашину DAF с цистерной, заполненной ГСМ. По документам автомобиль перевозил 23 тонны печного топлива, но на самом деле это была солярка.

«Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 231 «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет» УК КР. В ходе досудебного производства владелец машины добровольно уплатил акцизный налог на ввоз дизельного топлива на сумму около 50 тысяч сомов. Сейчас принимаются активные меры, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории Кыргызстана», — подчеркнули в ГСБЭП.
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