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В Узгене преступники украли деньги и золото больше чем на миллион сомов

В Узгенском районе Ошской области по подозрению в краже золотых изделий и денег задержаны пять человек. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что злоумышленники украли деньги и золотые изделия на сумму 1 миллион 380 тысяч сомов. Двое из задержанных имеют судимость за преступления террористического характера.

«В ОВД района с заявлением о краже крупной суммы денег и золотых изделий обратилась женщина. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками СКМ задержаны пятеро человек: 43-летний К.Х., имеющий несколько судимостей, в том числе за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем; 52-летний С.Т., ранее осужденный за терроризм и бандитизм; 47-летний М.И., 23-летний А.Ф. и 59-летний гражданин Узбекистана М.Ш», — сообщили в УВД.

В ведомстве отметили, что во время обыска в доме подозреваемых были найдены и изъяты украденные золотые изделия.
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