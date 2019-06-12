Беременную женщину водворили в СИЗО-1 Бишкека за кражу старого телефона. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, акыйкатчи Токон Мамытов встретился с женщиной во время посещения следственного изолятора. Ранее она обратилась с заявлением на его имя.

Женщина заявила, что украденный телефон вернули потерпевшему, о чем есть расписка. Она находится на третьем месяце беременности, у нее есть ребенок в возрасте одного года и двух месяцев.

«По мнению омбудсмена, судья Свердловского районного суда столицы Ж.Сабырова необоснованно избрала меру пресечения в виде заключения под стражу. Она не учла беременность гражданки и наличие малолетнего ребенка. Кроме того, стоимость телефона не превышает 10 тысяч сомов — минимального порога похищенного, и дело должно квалифицироваться по Кодексу о проступках. Кроме того, установлено превышение срока содержания гражданки Б.С. в ИВС ГУВД Бишкека», — отметили в аппарате акыйкатчи.

Аппарат омбудсмена направил в прокуратуру Свердловского района столицы обращение.