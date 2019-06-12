Контрабанда ГСМ. Финпол вновь задержал грузовики с топливом

В Таласской области во время рейда задержаны два грузовика, перевозившие в дополнительных баках ГСМ. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, две грузовые автомашины — «МАН» и «Мерседес-Бенц» — перевозили в дополнительных баках более 3 тонн бензина. Грузовики водворены на штрафстоянку.

«Было установлено, что организатором незаконного ввоза ГСМ выступал один из жителей Таласа. Он реализует ГСМ на одной из автозаправочных станций «Сардалбек», расположенной на центральной улице города, а также занимается поставкой ГСМ в южные регионы страны», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 211 (незаконная предпринимательская или банковская деятельность) Уголовного кодекса.

«ГСБЭП назначена налоговая проверка АЗС «Сардалбек». Кроме того, продолжаются мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов ввоза контрабанды по всей территории Кыргызстана», — заключили в ГСБЭП.