Контрабанда ГСМ. Пограничники пресекли незаконный ввоз 83 тонн топлива

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» пресекли попытку незаконного провоза ГСМ объемом более 83 тонн. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, на КПП прибыли четыре грузовых автомобиля. В сопроводительных документах указано, что большегрузы везут «нефрас» (нефтяной растворитель). В ходе досмотра транспорта пограничный наряд в цистернах обнаружил ГСМ со специфичным запахом бензина.

«За попытку провоза ГСМ по недостоверным документам задержаны четыре гражданина Казахстана и вместе с грузом переданы сотрудникам территориального подразделения Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.