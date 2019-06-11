23:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Контрабанда ГСМ. Пограничники пресекли незаконный ввоз 83 тонн топлива

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» пресекли попытку незаконного провоза ГСМ объемом более 83 тонн. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, на КПП прибыли четыре грузовых автомобиля. В сопроводительных документах указано, что большегрузы везут «нефрас» (нефтяной растворитель). В ходе досмотра транспорта пограничный наряд в цистернах обнаружил ГСМ со специфичным запахом бензина.

«За попытку провоза ГСМ по недостоверным документам задержаны четыре гражданина Казахстана и вместе с грузом переданы сотрудникам территориального подразделения Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Контрабанда ГСМ. Финпол задержал две машины с 50 тоннами топлива
Контрабанда ГСМ. Финпол обнаружил очередную партию топлива
Контрабанда ГСМ. В Таласской области пресечен факт незаконного ввоза топлива
Контрабанда ГСМ. Бедствие национального масштаба
Контрабанда ГСМ. Пограничники вновь задержали 23,2 тонны топлива
Кыргызстанец незаконно пытался провезти из Казахстана больше 23 тонн ГСМ
Контрабанда ГСМ. В Кыргызстан незаконно ввезли два вагона топлива
Контрабанда ГСМ. Налоговая создала горячую линию
Контрабанда ГСМ. Таможня Кыргызстана не контролирует передвижение товаров
Ручные, коррумпированные, клановые. С какими силовиками живет Кыргызстан
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке произошли две массовые драки. Милиция устанавливает участников В Бишкеке произошли две массовые драки. Милиция устанавливает участников
Алексея Петрушевского водворили в&nbsp;ИВС ГКНБ. Подозревают в&nbsp;злоупотреблении Алексея Петрушевского водворили в ИВС ГКНБ. Подозревают в злоупотреблении
Около $500 тысяч отдали мошеннику доверчивые граждане, среди них есть чиновники Около $500 тысяч отдали мошеннику доверчивые граждане, среди них есть чиновники
Иностранец в&nbsp;Кыргызстане организовал нелегальную букмекерскую компанию Иностранец в Кыргызстане организовал нелегальную букмекерскую компанию
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;аэропорт ОАО «МАМ» просит пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт
Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в&nbsp;Бишкеке Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в Бишкеке
Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей ШОС Международный аэропорт «Манас» готов к приему гостей ШОС
Смартфоны Samsung Galaxy A&nbsp;в&nbsp;кредит на&nbsp;выгодных условиях в&nbsp;MegaStore Смартфоны Samsung Galaxy A в кредит на выгодных условиях в MegaStore