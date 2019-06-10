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Происшествия

Контрабанда ГСМ. Финпол задержал две машины с 50 тоннами топлива

В Таласской области задержали два автомобиля MAN, перевозивших в цистернах жидкость со специфическим запахом ГСМ. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, автомашины задержали на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный». Согласно представленным документам, груз записан как печное топливо и принадлежал индивидуальному предпринимателю.

«В рамках досудебного производства владелец автомобилей добровольно уплатил акцизный налог в 100 тысяч сомов. Финпол принимает меры по выявлению и пресечению незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории Кыргызстана», — заключили в ГСБЭП.
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