Контрабанда ГСМ. Финпол задержал две машины с 50 тоннами топлива

В Таласской области задержали два автомобиля MAN, перевозивших в цистернах жидкость со специфическим запахом ГСМ. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, автомашины задержали на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный». Согласно представленным документам, груз записан как печное топливо и принадлежал индивидуальному предпринимателю.

«В рамках досудебного производства владелец автомобилей добровольно уплатил акцизный налог в 100 тысяч сомов. Финпол принимает меры по выявлению и пресечению незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории Кыргызстана», — заключили в ГСБЭП.