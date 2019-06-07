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Происшествия

Контрабанда ГСМ. Финпол обнаружил очередную партию топлива

В Таласской области выявлен факт незаконного ввоза топлива. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, во время рейда на пункте транспортного контроля «Кызыл-Адыр» задержаны пять грузовых автомашин, перевозящих в цистернах ГСМ (бензанол). Машины марок DAF96XF, DAF-XF, DAFXF95/480, DAF-TE105 XF и RENAULT-PREMIUM460RXL принадлежали одному ОсОО «Г.Т.». В ходе опроса водителей стало известно, что ГСМ везли в Ошскую область. Но в сопроводительных документах указывалось, что конечным местом назначения значится Манасский район Таласской области.

«Всего перевозились более 100 тонн ГСМ. В рамках досудебного производства ОсОО добровольно уплатило акцизный налог в 501 тысячу сомов. Сейчас ГСБЭП предпринимаются активные меры, направленные на выявление и пресечение фактов ввоза контрабанды по всей территории Кыргызстана», — говорится в сообщении.
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