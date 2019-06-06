Контрабанда ГСМ. В Таласской области пресечен факт незаконного ввоза топлива

В Таласской области выявили факт незаконного ввоза ГСМ на территорию Кыргызстана из стран ЕАЭС. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе ГКНБ.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный» задержали два большегрузных автомобиля с изготовленными кустарным способом специальными дополнительными топливными баками. В них находилось 3,2 тонны бензина марки АИ-92.

«Установлено, что ввезенные нефтепродукты реализуются незаконным путем без уплаты причитающихся налоговых платежей. Схема незаконного ввоза ГСМ организована жителем Таласа, который с начала 2018 года арендует АЗС. Заправку он арендовал для легализации незаконно ввезенных ГСМ на территории области и их последующей транспортировки в южные регионы страны», — говорится в сообщении.

Ранее на этом же КПП задержали еще 46,4 тонны ГСМ, которые пытались провезти без уплаты налогов как печное топливо.