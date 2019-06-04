Контрабанда ГСМ. В Кыргызстан незаконно ввезли два вагона топлива

На территории железнодорожной станции «Кант» задержаны два незаконно ввезенных вагона — цистерны с ГСМ. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе ГКНБ.

По ее данным, ранее выявлен факт контрабандного ввоза ГСМ в Кыргызстан из Казахстана по железной дороге. Топливо ввозили в обход обязательных налоговых платежей под видом компонентов сырья газового конденсата. Так, на территории станции «Кант» обнаружили два вагона со 120 тоннами ГСМ.

«Установлено, что организаторы указанной преступной схемы на территорию Кыргызстана завезли более 2 тысяч тонн ГСМ. Ведется следствие», — говорится в сообщении.