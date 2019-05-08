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Неуплата НДС. Инспектора Налоговой службы уволили за утрату доверия

Отпущенный под домашний арест инспектор УГНС по Свердловскому району Бишкека уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Уточняется, что ведомство выявило нарушения и передало материалы дела в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями.

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«В 2017-2018 годах управление ГНС по Свердловскому району провело камеральные проверки ряда предпринимателей. В результате доначислили НДС на товары, ввозимые в Кыргызстан из стран ЕАЭС. Все материалы проверок направили в ГСБЭП для взыскания налоговой задолженности и возбуждения уголовного дела», — сообщили в ГНС.

В ведомстве отметили,что по результатам камеральной проверки Свердловского УГНС гражданам У.Б. доначислили 24 тысячи 323 сома налогов, в бюджет поступило 28 тысяч 600 сомов, К.С. — 3 миллиона 730 тысяч сомов, из них поступило 150 тысяч сомов, К.А. — 12 миллионов 220 тысяч сомов, в бюджет поступило 15 тысяч сомов, Б.А. — 14 миллионов 667,9 тысячи сомов налогов.

«На основании материалов, представленных УГНС по Свердловскому району по результатам камеральной проверки, ГСБЭП в ноябре 2018 года возбудила уголовное дело, а в декабре произвела выемку документов. Сотрудники УГНС по Свердловскому району — два делопроизводителя и один инспектор, выдавшие справки индивидуальным предпринимателям, уволены в 2018 году. Задержанный 3 мая 2019 года и отпущенный под домашний арест инспектор УГНС уволен 7 мая в связи с утратой доверия», — добавили в Налоговой службе.

Напомним, 3 мая 2019 года сотрудники ГСБЭП задержали граждан К.С., У.Б. и инспектора УГНС по Свердловскому району Б.К. Но 5 мая решением Первомайского районного суда их отпустили под домашний арест.
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