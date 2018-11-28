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Происшествия

В Бишкеке медиаэксперт Инга Сикорская попала в ДТП

В Бишкеке медиаэксперт, директор программ Школы миротворчества Инга Сикорская попала в ДТП. В организации, которую она представляет, утверждают, что авария произошла при странных обстоятельствах, а правоохранительные органы не придают расследованию должного значения.

Инцидент произошел 24 ноября. Пострадавшая вызвала такси. Водитель должен был ее забрать с пересечения улиц Кенсуйской и Интергельпо и отвезти на перекресток Калыка Акиева и Токтогула. Инга Сикорская рассказала, что таксист по непонятной причине изменил маршрут на более длинный, поехав по проспекту Чуй, а затем на пересечении Калыка Акиева и Сыдыкова «целенаправленно врезался в припаркованную справа на дороге машину белого цвета».

«Я сидела на заднем сидении справа. Когда мы выехали на К.Акиева, я увидела, что наше такси прямо едет на машину, запаркованную на дороге, — рассказала пострадавшая. — Было понятно, что сейчас он в нее врежется. Водитель не предпринял мер, чтобы предотвратить ДТП», — заявила медиаэксперт.

От удара машина дважды перевернулась. Инга Сикорская ударилась головой о потолок и повредила левое плечо и правую руку. Потеряла сознание.

Прохожие вызвали скорую помощь. Медики доставили Ингу Сикорскую в отделение экстренной нейротравмы Национального госпиталя, где провели первичное обследование и назначили лечение.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Сотрудники Школы миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии обращаются к органам следствия с просьбой провести справедливое расследование аварии, в которой пострадала Инга Сикорская.
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