Жогорку Кенеш предлагает вполовину сократить количество депозитов в иностранной валюте

Жогорку Кенеш предлагает на 50 процентов сократить количество депозитов в иностранной валюте или обязать их владельцев платить налоги. Об этом заявил депутат Акылбек Жапаров (фракция «Бир Бол»), презентуя проект постановления парламента «О мерах по стабилизации курса национальной валюты и дедолларизации экономики КР».

Среди других мер, предложенных Жогорку Кенешем, есть также пункт о переводе всех кредитов, взятых гражданами в иностранной валюте, в сомы. «Кроме того, в национальную валюту надо перевести и иностранные гранты, которые выданы на развитие сельского хозяйства, но для этого надо разработать соответствующие нормативно-правовые акты», - добавил Акылбек Жапаров.

Комментируя инициативы, нардеп рассказал, что в России, когда гражданин хочет получить кредит в иностранной валюте, ему объясняют, что такое валютный риск, и предлагают взять кредит в рублях. «Надо, чтобы и наши банки использовали этот опыт», - отметил бирболовец.

Не все депутаты положительно оценили пункт о сокращении в банках страны депозитов в иностранной валюте. В частности, Азамат Арапбаев (фракция СДПК) заметил, что это рыночная экономика, и если банк поставит низкие проценты по валютным депозитам, люди просто не будут вкладывать в них. «А если мы введем ограничения, граждане начнут вывозить валюту за рубеж и вкладывать в банки иностранных государств либо просто хранить дома - в носках», - заключил парламентарий.

Однако Акылбек Жапаров заметил, что такие меры «принимаются и в других странах».