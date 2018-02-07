Об утверждении положения о порядке регистрации, учета заявлений о преступлениях

Постановление Правительства КР № 48 от 22 января 2018 года



Об утверждении Положения о едином порядке регистрации, учета и движения заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях и Положения о едином учете преступлений, уголовных дел и материалов, по которым принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела

В целях обеспечения функционирования государственной системы учета преступлений, единообразия и полноты отражения в формах государственного статистического наблюдения сведений о состоянии преступности, а также реализации единых принципов государственной регистрации и учета преступлений, в соответствии с требованиями статьи 155 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики и статьей 10 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить:

- Положение о едином порядке регистрации, учета и движения заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях согласно приложению 1;

- Положение о едином учете преступлений, уголовных дел и материалов, по которым принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела согласно приложению 2.

2. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики принять меры, направленные на реализацию норм положений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и в рамках надзорных полномочий осуществлять контроль за их исполнением.

3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики, Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция), Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики в двухмесячный срок:

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Установить, что изготовление книг учета, журналов и другой бланочной продукции, предусмотренных вышеуказанными положениями, осуществляется государственными органами, указанными в пункте 3 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования и действует до 1 января 2019 года.

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Премьер-министр С.Дж.Исаков