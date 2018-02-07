22:42
-12
USD 68.44
EUR 84.98
RUB 1.20
Официально

Об утверждении положения о порядке регистрации, учета заявлений о преступлениях

Постановление Правительства КР № 48 от 22 января 2018 года

Об утверждении Положения о едином порядке регистрации, учета и движения заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях и Положения о едином учете преступлений, уголовных дел и материалов, по которым принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела

В целях обеспечения функционирования государственной системы учета преступлений, единообразия и полноты отражения в формах государственного статистического наблюдения сведений о состоянии преступности, а также реализации единых принципов государственной регистрации и учета преступлений, в соответствии с требованиями статьи 155 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики и статьей 10 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить:

- Положение о едином порядке регистрации, учета и движения заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях согласно приложению 1;

- Положение о едином учете преступлений, уголовных дел и материалов, по которым принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела согласно приложению 2.

2. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики принять меры, направленные на реализацию норм положений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и в рамках надзорных полномочий осуществлять контроль за их исполнением.

3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики, Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция), Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики в двухмесячный срок:

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Установить, что изготовление книг учета, журналов и другой бланочной продукции, предусмотренных вышеуказанными положениями, осуществляется государственными органами, указанными в пункте 3 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования и действует до 1 января 2019 года.

Polozhenie-o-edinom-uchete-russk..rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменений в некоторые решения правительства
Об аккредитации в КР представительств иностранных организаций по усыновлению
Подписан указ о присвоении статуса «национальный» историческому музею
Подписаны указы о назначении и направлении судей в Чуйский областной суд
Подписан Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О залоге»
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Об утверждении описания границ государственного природного парка «Саймалуу-Таш»
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О внесении изменения в постановление правительства
О внесении изменении в некоторые решения правительства
Популярные новости
Подписаны указы о&nbsp;назначении и&nbsp;направлении судей в&nbsp;Чуйский областной суд Подписаны указы о назначении и направлении судей в Чуйский областной суд
Подписан Закон &laquo;О&nbsp;внесении изменения в&nbsp;Закон Кыргызской Республики &laquo;О&nbsp;залоге&raquo; Подписан Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О залоге»
Эдуард Турдалиев назначен заместителем руководителя аппарата правительства&nbsp;КР Эдуард Турдалиев назначен заместителем руководителя аппарата правительства КР
Подписан указ о&nbsp;присвоении статуса &laquo;национальный&raquo; историческому музею Подписан указ о присвоении статуса «национальный» историческому музею
Бизнес
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom