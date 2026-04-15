Лицензирование частных школ. Основные требования озвучили в Минпросвещения

Заведующая отделом аккредитации и лицензирования Министерства просвещения Кыргызстана Бактыгул Акулова озвучила в эфире «Биринчи радио» основные требования при получении лицензии на открытие частной школы.

По ее словам, есть основные четыре направления.

В первую очередь это материально-техническая база. Школа должна располагаться в таком здании, где безопасно не только детям, но и учителям и всем задействованным сотрудникам. Должны соблюдаться санитарные и нормы пожарной безопасности.

Второй блок лицензионных требований — кадровое обеспечение, третий — учебно-методическое обеспечение (учебники, методические материалы, общее содержание образовательной программы). Четвертый блок — выполнение государственного образовательного стандарта.

«Госшколы не лицензируются, поскольку ответственность за ресурсы лежит на государстве. В частных ответственность лежит на тех, кто их открывает, поэтому их лицензируют», — заметила Бактыгул Акулова.

Она добавила, что при упрощении системы лицензирования частных школ главный акцент делали на открытие начальных классов.

«Однако мы не стали ограничивать. Мы знаем ситуацию, особенно в крупных городах — Оше и Бишкеке, в старших классах детей тоже много. Поэтому если условия соответствовали требованиям, то предприниматели могли открыть сразу полную школу — на все ступени образования», — пояснила Бактыгул Акулова.