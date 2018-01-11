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О переводе земель села Шекер в земли особо охраняемых природных территорий

Постановление Правительства КР № 9 от 9 января 2018 года

О переводе земель, расположенных на территории айылного аймака Шекер Кара-Бууринского района Таласской области Кыргызской Республики, из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли особо охраняемых природных территорий»

В целях увековечения памяти Чынгыза Торекуловича Айтматова, строительства физкультурно-оздоровительного, историко-культурного мемориального комплекса «Чынгыз-Ордо», в соответствии со статьей 20 Земельного кодекса Кыргызской Республики, статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О переводе (трансформации) земельных участков», статьей 1 Закона Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», принимая во внимание распоряжение государственной администрации Кара-Бууринского района Таласской области Кыргызской Республики от 8 февраля 2017 года № 34 и заключение полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Таласской области Кыргызской Республики от 22 мая 2017 года № 05-17-16/996, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Перевести земельный участок площадью 15 га, из них: 6,10 га – многолетние насаждения, 5,30 га – орошаемая пашня, 3,60 га – пастбища, находящийся в государственной собственности, расположенный на территории айылного аймака Шекер Кара-Бууринского района Таласской области Кыргызской Республики (контуры 662, 663, 664, 661, 695), из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли особо охраняемых природных территорий» под строительство физкультурно-оздоровительного, историко-культурного мемориального комплекса «Чынгыз-Ордо».

2. Государственной администрации Кара-Бууринского района Таласской области Кыргызской Республики обеспечить:

- внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию;

- разработку и утверждение градостроительной документации на земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по целевому назначению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования. 

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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