Постановление Правительства КР № 816 от 18 декабря 2017 года
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики в сфере регулирования предпринимательской деятельности
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере регулирования предпринимательской деятельности согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Дж.Исаков