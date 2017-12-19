Постановление Правительства КР № 816 от 18 декабря 2017 года



О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики в сфере регулирования предпринимательской деятельности

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере регулирования предпринимательской деятельности согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков