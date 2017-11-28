О внесении изменений в постановление об утверждении перечня главнейших сведений

Постановление Правительства КР № 761 от 21 ноября 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня главнейших сведений, составляющих государственную тайну, и Положения о порядке установления степени секретности категорий сведений и определения степени секретности сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях» от 7 июля 1995 года № 267/9

В целях приведения в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О защите государственных секретов Кыргызской Республики», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня главнейших сведений, составляющих государственную тайну, и Положения о порядке установления степени секретности категорий сведений и определения степени секретности сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях» от 7 июля

1995 года № 267/9 следующие изменения:

В Перечень главнейших сведений, составляющих государственную тайну, внести следующие изменения:

- пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Сведения о количестве и техническом состоянии автотранспортных средств Вооруженных Сил, иных воинских формирований и правоохранительных органов Кыргызской Республики.»;

- пункты 66, 67, 68 и 70 признать утратившими силу.

Уполномоченным государственным органам Кыргызской Республики, выступающим держателями сводных сведений (сводные сведения о количестве и техническом состоянии автомобилей; сводные сведения, находящиеся в государственном регистре населения в целом по республике; сводные сведения, находящиеся в государственном регистре правовых единиц; сводные сведения, находящиеся в персонифицированных или идентифицирующих документах; сводные сведения, находящиеся в государственном регистре автоводителей в целом), принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранения конфиденциальности информации, содержащейся в этих сведениях.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков